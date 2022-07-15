Havalimanını işgal etme planları vardı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ön önemli haberlerinden birine imza atan Yeni Asır, karanlık gecenin önemli detaylarını yine gün yüzüne çıkartıyor. Yeni Asır, ABD'den dönen o gecenin mimarı Adil Öksüz ve ekibinin, darbeci subaylara talimat ve detayların krokilerinin verildiği Ankara Çukurambar'daki o villayı ilk kez bulmuş ve haber yaparak önemli bir başarıya imza atmıştı. O geceki önemli detaylardan birine yine Yeni Asır ulaştı: Urla'dan çıkan 400'e yakın öğrencinin bir bölümünün Valilik binasını işgal edeceği, diğer bölümünün ise Adnan Menderes Hava Limanı'na giderek orayı işgal edecekleri öğrenildi.

TALİMATLARI BEKLİYORUZ

251 kahramanımızı şehit verdiğimiz gecenin bilinmeyen detaylarını Yeni Asır'a anlatan Dönemin Terörden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve şu anda Ordu İl Emniyet Müdürü olan Doğu Ateş, "Marmaris'teki oteli hain MAK Timindeki Zekeriya Kuzu ve ekibi 53 binden fazla mermi ile bastıklarında ilk çatışmaya İzmir'den giden Özel Harekat polislerimiz girmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'de sizi ölümüne korumak için ekiplerimiz hazır, talimatlarınızı bekliyoruz" diyoloğu geçmişti.

Biz de Urla'da kampta bulunan silahlı 400'den fazla öğrencinin büyük bir bölümünün başlarındaki komutanlarla birlikte Adnan Menderes Hava Limanı'nı ele geçirme planları yaptıklarını öğrendik. Hemen Urla polisine talimat verdik, ne yapın ne edin geçmelerine izin vermeyin, dedik. Onlar da verilen görevi layığı ile yaptı. Bir komiser ve iki polis memuru şehit olma uğruna o öğrenci ve komutanların geçişine izin vermediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e inme ihtimaline karşı Adnan Menderes Hava limanını ele geçirip işgal etme planları suya düştü" dedi.

NET BİR DURUŞ SERGİLENDİ

15 Temmuz 2016 gecesi İzmir İl Emniyet Müdürü olan Celal Uzunkaya da, gelen ilk bilgiler üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, Başsavcı, MİT Bölge Başkanı ve İl Jandarma Komutanı ile hızlıca bir durum tespiti yaparak acil planlamaya giriştiklerini ve ilk dakikalardan itibaren darbeci hainlere karşı net bir duruş ortaya koyduklarını anlatmıştı.

FATİH ŞENDİL