Sevmek Zamanı 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de final bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, Atv ekranlarına veda edecek olan Sevmek Zamanı'nın final bölümünde neler olacak? İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolü olduğu dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Sevmek Zamanı'nın final bölümüne dair detaylar...
Sevmek Zamanı 18 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de final bölümüyle Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.
Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden...
Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.
Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.
Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?