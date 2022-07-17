Bayram tatili dönüşü yollarda araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar evlerine dönmeye başlarken yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine bir gün kala bazı tatilciler dönüşe geçerken, Turgutreis'ten Milas yönüne doğru kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Bodrum'a 9 günlük tatil boyunca 300 bine yakın aracın giriş yaptığı, nüfusun da 1 milyona ulaştığı bildirildi. Ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi.

EMNİYET'TEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı. Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor. Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi. Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluştuğu görüldü. İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin bugün de sürmesi bekleniyor.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU'NDA HAREKETLİLİK

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yolun Bursa'daki güzergahlarında büyük hareketlilik yaşandı. Tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde da canlılık oluşturdu. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de sıkışma dün gün boyu sürdü. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda araçlar yavaş ilerleyebildi. ADEM ÜLKER