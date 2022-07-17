Filistinli gençler tarihi konsere hazır

Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası, 19 Temmuz'da CSO'da vereceği "Filistin-Türkiye Barış Konseri" için hazırlıklarını tamamladı. Türk sanatseverlere vereceği konserin heyecanını yaşayan orkestra üyeleri, son provasını CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Filistin Gençlik Orkestrasının 1948'de yaşanan sürgün sonucu dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kurulduğunu söyledi.

Alptekin, Türkiye'deki konserlerin CSO Şefi Cem'i Can Deliorman ile organize edileceğini bildirdi. Filistin Gençlik Orkestrasının konser verdiği ülkelerdeki müzisyenlerin de orkestrada yer aldığını belirten Alptekin, "Her ülkede olduğu gibi yüzde 80'i Filistinli ve yüzde 20'si Türk müzisyenlerden oluşan orkestra, 21 Türk ve 59 Filistinli müzisyenle sahnede olacak" diye konuştu.

ÖZEL BİR YEMEK VERİLECEK

Emine Erdoğan'ın, 18 Temmuz'da Filistin Gençlik Orkestrası üyelerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde yemekte ağırlayacağını kaydeden Alptekin, "Afifi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelecekler. Daha sonra da konserler olacak" dedi. Türkiye'ye konser kapsamında 10 ülkeden Filistinli gencin geldiğini bildiren Alptekin, "Bir şekilde onların farkına varılması önemli. Burada Emine Erdoğan'ın daveti çok kıymetli ve Filistinli gençlerin Türkiye'de olmalarının dünya çapında önemi var. Bu, başlı başına bir farkındalık" diye konuştu.

İKİ ESERİN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILACAK

FİLİSTİNLİ sanatçı Afifi, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak kendilerine uygulanan baskıyla mücadele ettiklerini belirtti. Afifi, "Müziğin birleştirici gücüyle bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu boykotu sonlandırmayı amaçlıyoruz" dedi. CSO Şefi Deliorman ise, "Gençlere Türkiye'de akademisyenler tarafından eğitim verildi. Konserin ikinci yarısında Dvorjak'ın 'Yeni Dünya' senfonisi var. Bu da barış konserinin önemli mesajlarından birisi olacak" diye konuştu. İlki 19 Temmuz'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konserde, Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bu konser için bestelediği "Altoların Dansı" eserleri de ilk kez sanatseverlere sunulacak.

'ALDIĞIMIZ EN YÜKSEK DAVET'

EDWARD Said Milli Konservatuvarı ve Filistin Gençlik Orkestrası Direktörü Suhail Khoury, 2004'te kurulan orkestralarının İskandinav ülkeleri, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Umman'da konserler verdiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamından gelen davetin çok özel olduğunu söyleyen Khoury, "Aldığımız en yüksek davetti bu. Bizim için çok büyük bir dayanışma oldu" ifadelerini kullandı.

DİRENİŞİN SEMBOLÜYLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

EMİNE Erdoğan, Mayıs 2021'de Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Afifi ile telefonda görüşmüştü. Erdoğan, bu görüşmede Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nı Türkiye'ye davet etmişti.