Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

NESLİ tehlike altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarında, bu yıl Kaş-Patara sahillerinde ölü sayısı arttı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, bölgede geçen sene 5-6 civarındaki ölü yetişkin caretta caretta sayısının bu yıl 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Ölüm nedenlerinin başında ise plastik atıklar geliyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Türkiye'de bulunuyor. Caretta carettaların mayıs ayında kumsallarda oluşturduğu yuvalardan temmuz ayında yavruların çıkmaya başladığı sezon, ekim ayının ilk haftasına kadar sürüyor.

KAYIP SAYISI ARTTI

DALYAN-İZTUZU, Fethiye, Sarıgerme, Patara, Kumluca, Çıralı-Olimpos, Kundu- Belek-Denizkent, Kızılot gibi Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerinde her yıl on binlerce yavru deniz kaplumbağası, birçok üniversiteden akademisyen, öğrenciler ve gönüllüler aracılığıyla denizle buluşturuluyor. Bilimsel araştırmalara göre 1000 yavrudan sadece 2-3'ü hayatta kalırken, her yıl onlarca yetişkin deniz kaplumbağasının insan kaynaklı, özellikle deniz içinde ölümüne sebebiyet verilmesi, nesillerini tehdit etmeye devam ediyor.

Ölü bulunan bir hayvanda, çuval parçası ve çeşitli plastik atıkların sindirim sisteminde olduğu tespit edildi.

PAMUKKALE Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, bu yıl yetişkin deniz kaplumbağası ölü sayısında artış olduğunu belirterek, "Bunlar da genellikle denize atılan plastik menşeli atıkları hayvanların yutmasından kaynaklanıyor. Bu kapsamda en son ölü bulunan bir hayvanda, çuval parçasına kadar çeşitli plastik atıkların sindirim sisteminde olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda denize bırakılan hayalet ağlara takılan kaplumbağalar suda boğulma riski yaşıyor" dedi.

■ OSMAN AKÇA