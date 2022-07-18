Doğal bir şifa kaynağı: Kozalak pekmezi

KOZALAK PEKMEZİ NELERE İYİ GELİR?
Peki, yapımı oldukça zahmetli kozalak pekmezi nelere iyi gelmektedir? İşte bunlardan birkaçı:
-Çam kozalağı pekmezi, akciğerleri temizler.
-Bronşit ve astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
-Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür.
-İçindeki mineraller sayesinde sigara kullananların vücudundaki etkileri azaltır.
-Solunum yolu hastalıklarından sonra, vücudun kendine gelmesine yardımcı olur ve nefes darlığını giderir.
-Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında semptomları ortadan kaldırır. Hasta olmadan önce tedbir amaçlı kullanıldığında koruma sağlar.
-Hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Bağırsaklarda iltihap ve mikrop oluşmasını engelleyerek sindirim problemlerine yardımcı ve tedbir olur. Kabızlığı önler.