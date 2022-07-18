Doğal bir şifa kaynağı: Kozalak pekmezi

Son zamanlarda oldukça popüler olan pekmez çeşitlerinden biri de çam kozalağı pekmezi. Yapımı oldukça zahmetli ama her derde deva olan bu pekmez akciğeri temizliyor, balgam ve öksürüğü azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor. Peki, çam kozalağı pekmezi daha nelere iyi gelir? Nasıl kullanılmalı? Ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu ne kadar içilmeli? Bu sorulara cevap aradık…