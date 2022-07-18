İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 18 Temmuz Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI:

Yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinde (Salıpazarı) ve öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'un ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa); Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ile Kuzey Ege'nin kıyı kesiminde ( İzmir, Manisa'nın batısı) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer fırtına (40-74 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şiddetinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.