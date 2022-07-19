  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 49 konsolosluk çalışanının kurtarılması film oluyor

49 konsolosluk çalışanının kurtarılması film oluyor

19.7.2022

49 konsolosluk çalışanının kurtarılması film oluyor
IRAK Musul'da 2014 yılında DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın MİT tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılmasının konu alındığı '49' filminin çekimleri Kilis'te başladı. Filmin yapımcısı Mehmet Canpolat, neler yaşandığını anlatmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu ve Kerem Alışık'ın paylaştığını kaydeden Canpolat, "100 günlük süreçte neler yaşandı? Rehineler infaz edilmekten nasıl kurtarıldı? Bunlar anlatılacak" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA