49 konsolosluk çalışanının kurtarılması film oluyor

IRAK Musul'da 2014 yılında DEAŞ'ın esir aldığı 49 konsolosluk çalışanın MİT tarafından düzenlenen operasyonla kurtarılmasının konu alındığı '49' filminin çekimleri Kilis'te başladı. Filmin yapımcısı Mehmet Canpolat, neler yaşandığını anlatmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu filmin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu ve Kerem Alışık'ın paylaştığını kaydeden Canpolat, "100 günlük süreçte neler yaşandı? Rehineler infaz edilmekten nasıl kurtarıldı? Bunlar anlatılacak" dedi.

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