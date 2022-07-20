'İkinci Efes' açık hava müzesine dönüyor! Çalışmalarda sona gelindi

Vali Çelik, antik kentin ortasından geçen çaya geçmişteki görünümünü kazandırmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Rıhtım duvarlarının restorasyonu ve 3 boyutlu projelerinin tamamlandığını anlatan Çelik, şöyle devam etti: "Bu yılki hedefimiz; Penkalas Çayı'nın rıhtım duvarlarıyla beraber iki köprü arasındaki kısmını tamamlayıp su seviyesini yükselteceğiz. Antik çağda olduğu gibi o alanda suyun oluşturduğu güzelliği, tarihi dokuyla bütünleştirmek istiyoruz. Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla da gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilere antik kentin kendi doğal yapısını ortaya çıkaracak bir görüntü sunmak istiyoruz." Çelik, proje kapsamında çayın yakınındaki 6 eski Çavdarhisar evinin restore edileceğine değinerek, çalışmaların bu yıl sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığını aktardı.