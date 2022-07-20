UNESCO’nun Dünya Mirasındaki saklı kültür: Tanrılar Yolu

PAPHLAGONİALILAR MEZARLARINA ÖZEL BİR ÖNEM VERMİŞLERDİR

Arkelog Yıldırım mezarlarını ebedi konut olarak kabul ettiklerini belirterek" Ölümden sonraki hayata inanan Paphlagonialılar, ebedi konutları olarak kabul ettikleri mezarlarına özel bir önem vermişlerdir. Paphlagonialıların kaya mezarları; plan, cephe ve tavan süslemesi ile kendine has pek çok özelliğe sahiptir. Özellikle de halk arasında "Kral Mezarı" olarak bilinen, "Gerdek Boğazı Kaya Mezarı", üçgen alınlığa sahip anıtsal cephe düzenlemesi ve odalarının, ahşap konutlardaki ahşap tavan süslemelerine benzer süslemelere sahip olması ile bölgedeki kaya mezarları arasında ayrı bir öneme sahiptir.

Anıtsal cepheli az sayıdaki kaya mezarlarının dışında bölgede Roma Dönemi'ne tarihlendirilen çok sayıda basit cephe düzenlemesine sahip, tek odalı, klineli, triclinium düzeninde kaya mezarları da tespit edilmiştir. At nalı formuna benzer kemerli bir kirişe sahip olan bu kaya mezarlarının cephelerinde bulunan asma, üzüm salkımı ve bağ bıçağı ve buna benzer türdeki kabartmalar Paphlagonia'da yaşayan insanların beğenilerini, inançlarını yansıtmasının yanı sıra, bölgenin ekonomik uğraşıları hakkında da çok önemli bilgiler vermektedir.