UNESCO’nun Dünya Mirasındaki saklı kültür: Tanrılar Yolu

UNESCO tarafından Dünya Miras Şehirleri Listesinde yer alan Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu; gizli kalmış tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyor. Soğanlı Çayı Vadisinde bulunan çok sayıda kaya mezarları, basamaklı sunak ve şarap işliklerinin turizme kazandırılması ile Batı Karadeniz'in 'Tanrılar Yolu' olacağı belirtildi. 18 ve 19 yy lardan kalma Osmanlı ahşap mimarının en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu ilçesi, Paphlagonia döneminden kalma kaya mezarları Batı Karadeniz bölgesinin "Tanrılar Yolu" olabileceği ve aynı zamanda Arkeopark oluşturulması ile de Kültür Turizmi açısında önemli bir bölge olması için gerekli girişimlerin yapılması bekleniliyor.