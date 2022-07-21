FETÖ toplantıları yapılan restoran sahiplerine ceza

FETÖ'NÜN gizli toplantılarının yapıldığı ve örgüte finansman sağlandığı iddiasıyla kayyım atanan İstanbul Maltepe'deki Pinhan Restaurant'ın yöneticileri ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 12'si firari 39 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, restoranın ortaklarından Hızır Güngör'ün de aralarında bulunduğu 9 sanığı 2 yıl 1'er aydan 6 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı. Pinhan Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş'nin ve 3 şirket için kayyım tedbirinin devamına karar verilirken, bu şirketlerin müsaderesine de hükmedildi.

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