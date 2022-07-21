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Haberler Yaşam Gümüşdağ’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşdağ’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

21.7.2022

Gümüşdağ’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
BAŞAKŞEHİR Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ 75 yaşında vefat etti. Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan ile çok sayıda bakan, belediye başkanı ve spor adamı da katıldı. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin" diye konuştu. Namazdan sonra helallik alınmasının ardından tabuta Erdoğan da omuz verdi.
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