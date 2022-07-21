Şehit annelerinin yüreği ferahladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise yine Dağlıca bölgesinde 16 askerin şehit düştüğü saldırıların planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, MİT'in Irak'ın Kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Katil teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehit annelerinin de yüreğini ferahlattı.

'DEVLET BİZİM YANIMIZDA'

Hain saldırıda şehadete eren Balıkesirli Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün annesi duygularını anlattı. Şehit annesi Ayfer Göçkün, "Acı elbette bitmeyecek ama en azından devlet bizim yanımızda olduğu için yüreğimiz serinledi. Onlardan Allah razı olsun. Biraz içimize su serpildi. Hep telefon elimde arayacakmış gibi bekledim. Zaten haberi de çok geç geldi. İnsan hiç konduramıyor" dedi.

Oğlu Deniz'in şehit düştüğü günü de anlatan Göçkün, "Bir gün önce telefonda konuşmuştuk. 'Burada her şey iyi anne merak etme' diye bizi teselli etti. Ertesi gün göreve çıkmışlar. Televizyonda görüp bir şey olduğunu hissetmiştik ama insan hiç aklına getirmeyi düşünmüyor. Deniz asker olmayı çok istiyordu. Ben onu çok desteklemiştim. Hakkari'ye gittiğinde 'Pişman oldun mu oğlum?' diye sorduğumda 'Hayır anne' demişti. Rabbim hepimize sabırlar versin. Devletimize güç versin" diye konuştu.

'ACIMIZ BİRAZ HAFİFLEDİ'

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit annesi Azime Duru (70) da, Dağlıca bölgesinde 2015'te oğlu Onbaşı Fatih Duru'nun şehit düştüğü saldırının planlayıcısı İzzettin İnan'ın etkisiz hale getirilmesi ile buruk bir sevinç yaşadı.

Oğlu Fatih'in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına bakarak asker selamı verdiğini belirten Azime Duru, "8 yıl sonra oğlumun kanı yerde kalmadı. Bir nebze olsa da acım hafifledi. Beni bu haberle çok mutlu ettiniz. Tüm Türkiye'ye bu haber için teşekkür ederim. Devletin güvenlik güçleri oğlum Fatih Duru'nun kanını yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter" diye konuştu.

BİNBAŞI KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız'ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı.

AVRUPA'YA KAÇACAKTI

MAVİ kategoride aranan PKK/ KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışında gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'teki saldırının ardından Suriye'ye geçen ve örgütsel faaliyetlerini Avrupa'da sürdürmesi için görevlendirilen terörist Çelik, MİT tarafından düzenlenen operasyonla Avrupa'ya geçemeden yakalandı. Böylece şehit Kulaksız'ın ölümünün yıldönümüne birkaç gün kala eylemin son faili de yakalanmış oldu. Saldırı ile ilgili 8'i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

SUAT SALGIN