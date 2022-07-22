Akıllı telefona 48 saat pil ömrü çok zor değil

Akıllı telefonlarda anten sayısı arttı, ekran çözünürlüğü arttı, ekran boyutları büyüdü ancak pil ömrü amiral gemisi modellerde bile 24 saati geçmekte zorlanıyor. Oysa şimdi bu durum amiral gemisi olmayan bir telefonda mümkün hale geliyor. 48 saatlik pil ömrü için sadece pil kapasitesini artırmak yetmiyor. Ayrıca tüketimde de akıllı tasarruf uygulayan yazılımlara ihtiyaç var. POCO C40, hareket halindeki yaşam tarzına uygun sürükleyici görüntüleme için POCO telefonlarda şimdiye kadarki en büyük ekran ve muazzam bir kapasiteye sahip 6.000mAh pil ile birlikte geliyor. Yeni POCO C40, akıllı telefon kullanıcılarını memnun edecek özelliklerin yanı sıra olağanüstü görselişitsel deneyimi, uygun fiyatlarla birleştirerek POCO'yu giriş seviyesi segmentte üst sıralara yerleştiriyor.

KULLANICI DENEYİMİ ODAKLI

POCO C40, 6.71 inç LCD Nokta Damla ekranıyla POCO telefonlarda şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip. Kullanıcılara keyifli bir görüntüleme deneyimi sunarken, sahip olduğu teknolojiyle pil ömrünü makul fiyat telefonlarda bile öne çıkıyor. Çizilmelere dayanıklı Corning Gorilla Glass ekranıyla yaz aylarının açık hava maceraları için ideal bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. 400 nite kadar parlaklık derecesine sahip olan ekran, Güneş Işığı modu gibi özellikleri sayesinde parlaklığını güneş ışığıyla orantılı olarak akıllıca ayarlıyor. Okuma modu, ekranı daha sıcak bir renk sıcaklığına geçirerek uzun okuma sürelerinde gözlerin daha az yorulmasını sağlıyor. POCO C40'ın geniş ekranı ve sezgisel özellikleri; video izlemeyi, oyun oynamayı ve mesajlaşmayı daha erişilebilir hale getirerek hareket halindeyken daha fazla zaman kazanılmasına olanak tanıyor.

UZUN PİL HIZLI ŞARJ

POCO C40, tek bir şarjla iki gün boyunca kullanım sağlayan 6 bin mAh pile sahip ve gün boyu yüksek performansın korunması için 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Cihaz, kendisini eğlence merkezi haline getiren üstün özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini daha da yukarı taşıyan güçlü bir hoparlöre de sahip. POCO C40'ın hoparlörleri daha net telefon görüşmesi yapılmasını sağlayarak ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirerek kullanıcılara büyüleyici görsel ve işitsel deneyimler sağlayan büyüleyici bir ses dünyasının kapılarını açıyor. Türk Telekom online mağazada sadece amiral gemisi telefonlar değil, pil ömrü uzun diğer cihazları da kullanıcılara sunuyor.

PIL VE KAMERA ÖZELLIKLERI ÖNDE

Cihazın arka kısmında 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip çift kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ön kamerası ise 5MP. Bu kurulum, her anın en üst netlik ve hassasiyetle yakalanabilmesine olanak tanıyan çeşitli yeni fotoğraf ve video özellikleri ve modlarıyla birlikte geliyor. 5MP ön kamera görüntülü aramalar ve selfie'ler için mükemmellik sağlarken 2MP derinlik sensörüne sahip lens, fotoğraf kompozisyonlarında harika bir estetik ve kalite için gerçek zamanlı derinlik algılama sunuyor.

POCO C40'ın merkezinde JLQ Technology'nin yüksek performans için geliştirilen en son sekiz çekirdekli JR510 işlemcisi bulunuyor. Mobil platform, 11nm teknolojisiyle üretilen 2.0 GHz'ye ulaşan sekiz adet Cortex- A55 çekirdek üzerine inşa edilmiş. POCO C40'ın genç ve canlı tasarımı, daha büyük ve cesur bir görünüm sunuyor ve her zamankinden daha güvenli bir hale getiriyor. POCO C40: POCO Sarısı, Güç Siyahı ve Mercan Yeşili olmak üzere 3 farklı renkte ve 3GB+32GB ile 4GB+64GB varyantlarıyla geliyor.

TİMUR SIRT