Babaya hüzünlü veda

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun İzmir Urla'da yaşayan babası Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğine bağlı olarak önceki gün yaşamını yitirdi. Bahattin Beşikçioğlu dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bahattin Beşikçioğlu için dün Urla Hoca Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yönetmen Nihat Durak ve Bahattin Beşikçioğlu'nun sevenleri ile ilçe eşrafı katıldı. Törende Erdal Beşikçioğlu taziyeleri kabul ederken, ünlü oyuncunun oldukça bitkin olduğu görüldü. Baba Beşikçioğlu'nun cenazesi İskele Mezarlığı'na defnedildi.

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