’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil Özbekistan’da!

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil'de Özbekistan'a giden ekibin içinde yer aldı. Daha önceki projelerinde Oktay Kaynarca ile kamera karşına geçen Pelin Akil, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, Yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu, Atv'nin yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Özbekistan'da hız kesmeden devam ediyor.
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil'de Özbekistan'a giden ekibin içinde yer aldı. Daha önceki projelerinde Oktay Kaynarca ile kamera karşına geçen Pelin Akil, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
Akil, "Oktay Kaynarca'yı tek bir cümlede anlatmak istersem 'Çok düşünen, net konuşan, sohbetiyle enerjisiyle ortama neşe saçan, babacan, merhametli, çocuk aşığı, kendisini çok sevdiğim çalışması çok eğlenceli, güzel yürekli' derim. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.
PELİN AKİL'DEN FİRUZE YORUMU
Pelin Akil, hayat verdiği Firuze karakteri için de "Sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze, birçok zorlu ortamda görevini yapmış.
Cezayir'le (Oktay Kaynarca) tanışmaları da bu görevlerin birinde olmuş. Zeki, kararlı ve ne yaptığını ne istediğini bilen bir kadın" dedi.
"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonda Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!