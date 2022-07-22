’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil Özbekistan’da!

Akil, "Oktay Kaynarca'yı tek bir cümlede anlatmak istersem 'Çok düşünen, net konuşan, sohbetiyle enerjisiyle ortama neşe saçan, babacan, merhametli, çocuk aşığı, kendisini çok sevdiğim çalışması çok eğlenceli, güzel yürekli' derim. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.