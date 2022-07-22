Emine Erdoğan’a iklim liderlik ödülü

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Külliye Devlet Konukevi bahçesinde gerçekleştirilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Dünya Bankası'nın 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem Planı'nın yol açıcı bir iş ortaya koyduğunu belirten Emine Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. 2053 net sıfır emisyon hedefimize uygun olarak, uzun dönemli stratejilerimiz ve eylem planlarımız için gerekli çalışmalara başladık. 2017'de başlattığımız 'Sıfır Atık' projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Sıfır Atık projesinin önemi ve sonuçlarını da aktaran Erdoğan, "Sıfır Atık Projemizin bir diğer ayağı da 'Sıfır Atık Mavi' oldu. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. 324 kıyı tesisimizde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor" dedi.

SIFIR ATIK BAŞARISI

Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve teknelerin sürekli takip edildiğini anlatan Erdoğan, "Mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151'iken, bugün bu sayı 531'e çıktı. Türkiye, önümüzdeki günlerde, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak" açıklamalarında bulundu" dedi. Emine Erdoğan, farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini de teklif etti. Dünya Bankası, Emine Erdoğan'a sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile İklim konularında liderlik ödülü verdi.