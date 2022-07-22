Fuat Avni’nin istihbaratçısı Koçyiğit’e müebbet hapis

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ele geçirilmesi eylemine ilişkin aralarında Fuat Avni adlı Twitter hesabına bilgi aktardığı belirlenen Mustafa Koçyiğit'in de bulunduğu 2 sanığa verilen müebbet ile 5 sanığa verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezalarının temyiz incelemesini tamamladı. Eski başbakanlık uzmanı olan Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezaları hukuka uygun bulunarak onandı.

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