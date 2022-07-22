Kulağımız hem müzikte hem yolda olsun

Müzik, film ve oyun tutkusuna müthiş keyif katan kablosuz gürültü engelleyen kulaklıklar sahip olduğu yeni teknolojilerle kulağımıza konforuyla iz bırakıyor. Hareketli senaryoda, örneğin bisiklet kullanırken veya vapura yetişirken telaşlı anlarda kullandığımız kulakiçi kulaklık önem taşınıyor. Son olarak deneyimlediğimiz Sony Linkbuds'ın kutusu diğerleri gibi parlak ve kaygan değil, mat ve masanın üstünde kaymayan bir tasarım var. Android cihazlara Google'ın yeni hızlı eşleştirme özelliği sayesinde daha büyük bir aşkla yani kolayca bağlanan Linkbuds, Apple iPhone veya Mac kullanıcılarını da yormadan bağlanıyor. Hızlı eşleştirme, kulaklığın Windows 11 veya Windows 10 dizüstü, masaüstü PC veya tabletlerle eşleştirilmesini hızlı ve kolay hale getiriyor. LinkBuds S, ultra düşük gecikme süresi sağlamasıyla özellikle oyunlarda öne çıkan yeni nesil Bluetooth ses LE Audio ile uyumlu şekilde çalışıyor. Bizi şaşırtan kutuyu açınca avucumuzun ve kulağımızın içinde salyangoz gibi duran cihazın bıraktığı iz oldu. Öncelikle kulağımda durmakta zorlanan diğer cihazlara göre harika iş çıkardı. Kaygan değil, kulağa tutunan malzeme dokusu kullanım konforu sunuyor. Sürekli düşecekmiş gibi hareketlerimizi engellemiyor.

BASLAR BENZERSİZ

Ancak asıl önemlisi baslar ve tizlerlerle müzik ve filmlerde verdiği keyif. Kulak içi kulaklıklarda hiç beklemediğimiz bir bas kalitesine sahip Linkbuds S, sahip olduğu sensörler yeni bir ses deneyimi sunuyor. Yaklaşık 4,8 gram ağırlığındaki bu son derece küçük ve hafif kablosuz kulaklıklar, sahip olduğu yüksek ses kalitesine inovatif yeni teknolojilerle ulaşıyor. Kaliteli basların sebebi kullanılan teknolojiler. Yeni 5 mm'lik sürücü biriminin yardımıyla bu küçük kulak içi kulaklıklar, boyutlarına rağmen güçlü baslar ve şaşırtıcı derecede net vokaller üreterek, seçilen tür veya eğlencede en iyiyi ortaya çıkararak bir bütünlük sağlıyor. Sony'nin Dahili İşlemcisi V1'in gürültü engelleme özelliğini en iyi performans ile sunarken, ses kalitesini iyileştiriyor. Bu yeni model aynı zamanda müziğe hızlı erişimi sayesinde kullanıcıların sevdikleri müziklere ulaşmalarını kolay hale getiriyor. LinkBuds S'i tam şarj ettiğimizde tüm gün boyunca oyun, müzik, video konferans ve telefon konuşmaları için rahatlıkla kullandık. Aktif gürültü engelleme ve yüksek çözünürlüğe sahip ses kalitesi sayesinde en yalın ve orijinal şekilde dinleme şansı sunuyor.

VAPURU KAÇIRMA

Yani kablosuz kulakiçi kulaklıktan beklenmeyen bir kaliteye sahip Linkbuds S yine kendisinden beklenmeyen bir ergonomik yetenekle kulağımıza tutunuyor. Cihazı kullanırken bisiklete bindim, koştum, yürüyüş yaptım, telaş içinde Marmaray'dan inip Şehirhatları iskelesinden kalkan vapura yetişmeye çalıştım. Kısacası salyangoz gibi kulağa tutunan Linkbuds S gerçekten kulakiçi kablosuz kulaklıktan beklenmeyen bir tutunma ergonimisine ve tasarıma sahip. Google Asistan ve Alexa ile uyumlu. Hareket halindeyken ellerinizi kullanmadan günlük işlerde size yardımcı oluyor. Açıkça söylemek gerekirse avucumun içine aldığımda hiç öyle düşünmemiştim. Ancak asıl fark yaratan bisiklet ya da scooter kullanırken veya koşarken çevreden gelebilecek tehlikeleri duymanızı sağlıyor. Çevrenizdeki dünya ile doğal etkileşim kurmayı sağlayan LinkBuds ortam sesi özelliği ile restoranda hızlıca sipariş verip, müziğinden kopmadan en sevdiği parçanın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Kitap okuyup müzik dinlerken konsantrasyonunuz bozulmuyor.

MİKROFONLAR VE PİL

Her iki kulaklıkta yer alan mikrofonları sayesinde gürültülü ortamlarda, toplu ulaşımda sizi dinleyenin işini kolaylaştıran bir ses kalitesi sunuyor. Yine rüzgarlı ortamda bile sesinizin kolayca duyulmasını sağlıyor. Speak-to-Chat özelliği, arama gelmesi durumunda müziği otomatik olarak duraklatıyor ve kullanıcıların elleri doluyken sohbet etmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Gürültü engelleme özelliği açıkken sadece kulaklıkla 6 saat, şık ve kompakt şarj kutusuyla ilave 14 saatlik bir şarj imkânı sunarken, kullanıcıların LinkBuds S'yi gün boyu kullanmasını sağlıyor. Acelesi olanlar içinse yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj, 60 dakikaya kadar oynatma süresi sağlıyor.

OYUNDA SENSÖR VE UZAMSAL SESLE GELEN FARK

SONY, Amerikalı AR ses sistemleri geliştiren Niantic şirketi ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde kullanıcıların yalnızca görsel olarak değil aynı zamanda işitsel olarak da keyif almalarını amaçlıyor. LinkBuds S'yi kullanarak "Ingress" oyunları oynandığında, sensör ve uzamsal ses teknolojisi, oyuncuların sesin geldiği yöne göre iletildiği yeni bir deneyimin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor. TİMUR SIRT