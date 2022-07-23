İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4, doğusu batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 batısı yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, gece saatlerinden itibaren 1,0 m; Görüş: İyi.