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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de ve İzmir'de şiddetli rüzgar bekleniyor mu? Meteoroloji uyarı verdi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

23.07.2022, 08:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 08:56

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa, yer yer 40-60 km/saat)) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa, yer yer40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç ve dağlık kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli(30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 23 Temmuz Cumartesi hava durumu...

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 2 ila 4, doğusu batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 batısı yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra geneli güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, gece saatlerinden itibaren 1,0 m; Görüş: İyi.

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