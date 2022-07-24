10 adımda doğru tercih

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra hayatının tercihini yapacak öğrenciler doğru karar vermekte zorlanabiliyor. Tüm eğitim hayatımızın amacı iyi bir mesleğe sahip olmak. Üniversite sınavından ne kadar yüksek puan alırsanız alın tercihinizi bilinçli yapmadıktan sonra tüm emekleriniz boşa gidebilir. Uzmanlar, öğrencileri önce bölüm, sonra üniversite seçmeleri konusunda uyarıyor.

İSTEĞİNİZİ GERÇEKLEŞTİRİN

Çimleri güzel diye bir üniversite yazmayın. Seçeceğiniz bölüm mesleğiniz olacak, mesleğinizi de yüksek ihtimalle 60 yaşına kadar yapacaksınız, unutmayın. Bölümü seçerken de, "Acaba dersler kolay mı, zor mu?" diye düşünmektense "Okuduktan sonra ne olacağım?" diye düşünün. Bir sene daha kaybedemem demeyin. Yanlış tercihte kaybınız çok daha fazla olur. İstediğinizi gerçekleştirmek için gerekirse bir sene daha bekleyin. Çevrenizde akıl verecek kişi çok olur, ama işi bilen az olur. Herkesi dinlemeyin. Dinleyecekseniz seçmek istediğiniz bölümden mezun olmuş, çalışan kişilerle irtibata geçin.

İŞTE İZLEMENİZ GEREKEN ADIMLAR:

1. KENDİNİZİ TANIYIN: İleride hangi mesleği yaparsanız mutlu olabileceğinizi düşünün. Sabırlı mısınız? Meraklı mısınız? Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ne? Kişilik özellikleri ve yönelimlerine göre liste yapın.

2- SIRALAMAYA DİKKAT EDİN: Lisans tercihlerinizi puanınıza göre değil sıranıza göre yapın. Dört yıl ve üzeri bölümlerde puanla tercih yaparsanız yanılır, hatta belki de açıkta kalabilirsiniz.

3. NE İSTİYORSUNUZ?: Bir aday eğer 18 binden öğrenci alan bölümü daha çok istiyorsa, 14 binden öğrenci alan bölümün üzerine tercih listesinde yazıp, şansını denemeli.

4- İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜMÜ TERCİH ETMEYİN: Okumak istemediğiniz bir bölümü yazar ve yerleşirseniz, bir sonraki yıl puanınız düşer. 24 tercihin hepsini doldurmak zorunda değilsiniz.

5- KONTENJANLARI KARŞILAŞTIRIN: Doğru tercih için bölümlerin önceki yıllardaki kontenjanlarını karşılaştırın. Örneğin önceki yıl 50 olan kontenjan 60'a çıkmışsa, programın başarı sırası düşer ve şansınız artar.

6- ÖZEL ŞARTLARI NELER?: Tercih Kılavuzundaki özel şartları okuyun. Pilotaj gibi bazı bölümlerde boy ve kilo gibi bazı özel şartlar aranıyor. Kazansanız da, şartlarınız tutmazsa bu bölüme kayıt yaptıramazsınız.

7- YENİ BÖLÜMLERE GÖZ ATIN: Yeni açılan yükseköğretim programlarını ve çağın mesleklerini istek sıranıza göre listenize ekleyebilirsiniz.

8- BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT!: Kılavuzda bazı programların karşısında puan ve başarı sırası yazmıyor. Bu programlar, 'Talep olmadığı için boş kaldı' diye yorumlanmalı.

9- ÖN LİSANS PROGRAMLARINI ARAŞTIRIN: Yüksekokullarda 200-300 bin kişilik kaymalar olabiliyor. Adaylar çok esnek bir tercih listesi yapabilir. Dört yıllık bölümlere ilgi arttı. Bu da iki yıllıklara yerleşme şansını dah da yükseltebilir.

10- MUTLAKA UZMANLARA DANIŞIN: Çevrenizdeki kişiler iyi niyetli de olsalar sizi yanlış yönlendirip, kafanızı karıştırabilir... Tercihlerinizin son halini mutlaka uzman bir rehber öğretmene sormalısınız.