Çok yönlü eğitim olanaklarıyla öne çıkıyor

Öğrencilerine, yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri, mesleki tecrübe edinecekleri ve sosyal yönden güçlü bireyler olarak farklı bakış açıları geliştirirken kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam sunabilmek için büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdüren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), güçlü akademik ve idari kadrosu, fiziksel ve teknolojik alt yapısı, gelişmiş sosyal olanakları, uygulamaya yönelik eğitim anlayışı ve üretim tesisleriyle, bilgiyi toplumsal katkıya dönüştürebilen nesiller yetiştiriyor.

UYGULAMALI EĞİTİM İMKANI

Üniversite kaynakları öğrenci ihtiyaçları ve koşullarına göre düzenlenerek akademik, sosyal, sportif ve kültürel yönden gençlerin bireysel gelişimini destekleyen imkanlar geliştiriliyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki meslek yüksekokullarında 3+1, lisans eğitimi veren yüksekokul ve fakültelerde 7+1 ve 6+2 uygulamalı eğitim modeli uygulanıyor. Bu model ile öğrenciler üç, altı, yedi dönem teorik ders ve bir veya iki dönem tam zamanlı olarak iş yerinde uygulamalı mesleki eğitim alıp iş deneyimi edinerek mezun oluyor. Bu sayede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine de katkı sağlanıyor. 12 fakültesi, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitüsü, 5 yüksekokulu, 13 meslek yüksekokulu olan üniversite, farklı alanlarda hizmet sunan 24 uygulama ve araştırma merkezine de sahip.

DONANIMLI BİREYLER

TÜRKİYE'NİN 81 ilinden gelen 33.000'den fazla öğrenciye sahip olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde, yurt dışındaki 38 ülkeden eğitim almak için ülkemize gelen yabancı uyruklu 1.038 öğrenciye de eğitim olanağı sunuluyor. 1.076 akademik personeli, 371 bölüm ve programda eğitim hizmeti sunan üniversite, gençlerin iyi eğitimli, donanımlı bireyler olarak nitelikli gelişimlerini sağlayabilmek için tüm teknolojik, akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel altyapısını en verimli şekilde kullanmaya odaklanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversitenin çeşitli birimlerinde kısmi olarak çalışabiliyor. Her öğretim yılı başında bu şekilde öğrenci çalıştıracak birimler, kontenjanlarını ve başvuru şartlarını duyururken öğrenciler ilgi alanlarına göre bu birimlere başvurabiliyor. Bu şekilde çalışan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulmalarının yanında bütçelerine katkıda bulunuyor ve iş deneyimi kazanıyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü tarafından öğrenci ve mezunların aldıkları eğitim, kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı geliştirmelerine yardımcı olmak, onlara rehberlik etmek ve iş hayatına atılmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen MAKÜ Kariyer Okulu çalışmaları ile tüm öğrencilerin kariyer yol haritaları belirlenerek rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

ÇALIŞMA OLANAĞI SUNULUYOR

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğrencilerinin mutluluğu ve kaliteli zaman geçirmesi için çok çeşitli sosyal, sportif ve kültürel olanaklara sahip bir üniversite. Ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış sanatçı ve toplulukların yanı sıra çok sayıda öğrenci topluğunun birbirinden renkli etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. MAKÜ, öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyaya açılabilen bireyler olması için değişim programlarının en yüksek düzeyde kullanıldığı bir üniversite olarak öne çıkıyor. MAKÜ'nün, yurt dışındaki ve yurt içindeki çok sayıda üniversiteyle yaptığı anlaşmalar sayesinde öğrenciler, bu üniversitelerde misafir öğrenci olarak birkaç sömestr boyunca eğitim alabiliyor. Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenciler, yapılan anlaşmalara bağlı olarak İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Polonya, Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki daha birçok saygın üniversitede eğitim olanağına sahip. Ayrıca öğrenciler, Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Türkiye'nin büyük kentlerindeki üniversitelerde eğitim alarak, öğrencilik hayatına artı bir değer de katabiliyor.