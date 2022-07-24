Emine Erdoğan’dan Çevre Ajansı iddialarına tepki: Yine aynı ahlaki sorun

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çevre Bakanlığı'nın kurduğu Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek" iddiaları ile ilgili sessizliğini bozdu. Asılsız iddiaları yalanlayan Emine Erdoğan, "Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar" dedi. Erdoğan, 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalandı.ERDOĞAN, "Nasıl böyle düşünebilirler? Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... Yalan olduğunu tekzip ettik" dedi. Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin yazısına göre Emine Erdoğan, "Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.Yine aynı ahlaki sorun