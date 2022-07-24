PAÜ, üniversite - şehir bütünleşmesi ile ön plana çıkıyor

Pamukkale Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı görkemli bir mezuniyet töreniyle sona erdi. Üniversiteden 10 bin 516 öğrenci mezun oldu. Programa İl Protokol Üyeleri ile Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeleri, Dekanlar, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, üreten üniversite olarak şehirle bütünleşme yolunda çok sağlam adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini vurguladı. Rektör Kutluhan, "Sizlere güveniyorum, başarılarınızla gurur duyacağımız günlerin geleceğini biliyorum" diye konuştu.

3 YENİ FAKÜLTE DAHA KURULDU

Rektör Kutluhan şöyle konuştu: "Üniversitemizin, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyacını göz önünde tutarak bu yıl 3 fakülte açılımını gerçekleştirdik. Bunlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'dir. Şehrimize hem sağlık turizmi hem de tarım alanında büyük katkılar sağlayacağını inandığımız bu üç fakültemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. 2021-2022 akademik yılında bu yıl 366 öğrenciyi Erasmus+ proje kapsamında yurt dışına gönderdik. Erasmus+'tan üniversiteler içinde hibe alma sıramız 14'tür. 88 farklı ülkeden gelen yurt dışı öğrenci sayımız ise 848'dir. Bu sayıları her geçen gün artırmak istiyoruz. Diğer taraftan şehrimizin aranan eleman istihdamında zorlandığı meslek gruplarından Cam İşleme, Ayakkabıcılık, Bıçakçılık ve Sivil Savunma Ön Lisans programları açılmıştır. Bu programların açılmasına destek veren başta Büyükşehir Belediye başkanlığımıza, sayın başkanımıza ve firmalara çok teşekkür ederim. Üniversitemiz birçok alanda ödüller almaktar. Son 2 yılda alınan ödül sayısı 49'dur. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimiz başta olmak üzere; Kaymakam ve Belediye başkanlarımız, STK'lar, sanayicimiz, esnafımız ve halkımızın üniversitesinin yanında olması bize güç verdiği gibi, aynı zamanda bizlere büyük onur vermektedir. Bu amaçla göreve geldiğim günden bu yana 63 protokole imza attık ve hayata geçirdik."

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİKLERİ

Üniversite-sanayi iş birliğinde de tüm alt yapı çalışmalarını yaptıklarını sözlerine ekleyen Rektör Kutluhan, "Ege Kariyer Günleri'nde bizi yalnız bırakmayan ve diğer üniversitelerin imrendiği iş birliği yapan tüm firmalara, bahar şenliklerinde gençlik konserlerini üniversitemizde veren Denizli Büyükşehir Belediyemiz ile Pamukkale Belediyemize, destek veren firmalara çok teşekkür ediyorum. Bir müjdeyi de vermek isterim... İnşallah, 26 Eylül haftasında üniversitemizin 30'uncu yılını 30 tema ile kutlayacağız. Şimdiden bu davetimizi bildirmek isterim" diye konuştu.

MÜJDEYI VERDI

REKTÖR Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, beklenen müjdeyi de verdi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, "Denizlimizin yıllardır beklediği Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde YÖK tarafından kabul edildi. Bölümümüzün şehrimize, iş dünyasına, sanayimize ve tekstil sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

PAÜ'DE MEZUNİYET COŞKUSU BİR BAŞKA GÜZEL

DÖRT gün süren mezuniyet törenlerinin ilk gününde Tıp, Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Denizli Sağlık Hizmetleri MYO; ikinci gününde Eğitim, Müzik ve Sahne Sanatları, Turizm, Spor Bilimleri Fakülteleri ile Denizli Teknik Bilimler MYO; üçüncü gününde Fen Edebiyat, İlahiyat, İletişim, Hukuk Fakülteleri ile Denizli Sosyal Bilimler MYO; dördüncü günde ise İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri mezuniyet törenleri gerçekleştirildi.