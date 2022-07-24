Tercihleriniz, ilgi ve yeteneklerinizle örtüşsün

Sınav sonuçları açıklanan milyonlarca kişi için tercih maratonu başladı. Adayların bazıları tercihini çok önceden belirleyip kafasında netleştirirken, bazıları ise aradığı sorulara cevap bulamıyor. Hangi üniversite, hangi bölüm derken adayların kafası karışabiliyor. Peki tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, nelere öncelik verilmeli? Uzmanlara göre hayatınızın geri kalanını belirleyecek bu kritik tercih sürecinde, kendinizi tanımanız ve karakterinize uygun seçenekler belirlemeniz atılacak ilk adım. Öte yandan tercih klavuzu da dikkatlice ve titizlikle incelenmeli, detaylar araştırılmalı...

27 TEMMUZ- 5 AĞUSTOS

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puan ve başarı sıralarına uygun bölüm ve üniversite araştırmalarına hız veren adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleştirecek. Adaylar tercih süresince çevrelerinden birçok görüş, öneri ve yönlendirmeye maruz kalacak. Öncelikle ileride hangi mesleği yaparsanız mutlu olabileceğinizi düşünün. Sabırlı mı, meraklı mısınız? Yetenekleriniz ve ilgi alanlarınız neler? Tüm bunları göz önünde bulundurarak, kişilik özellikleriniz ve yönelimleriniz doğrultusunda liste oluşturun.

SONUÇLAR DOĞRU OKUNMALI

ÜNİVERSİTE adaylarının YKS sonuçlarını doğru okumaları çok önemli. Sonuç belgesinin sol alt kısmındaki 'Sınav Puanları' ve 'Başarı Sıraları' tablosundaki ham puan olan TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL ve sağ alt kısmındaki 'Yerleştirme Puanları' ve 'Başarı Sıraları' tablosundaki yerleştirme puanları olan Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puan türlerini doğru ayırt etmek gerekiyor.

YETENEK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÜNİVERSİTELER, yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümleri için de sınav tarihlerini açıkladı. Güzel sanatlar, spor bilimleri gibi alanlarda yer alan bölümlere girmek isteyen adaylar, başvurularını sınavı düzenleyen üniversitelerin web sitesinden gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle başvuru tarihlerinin kaçırılmamasına dikkat edilmeli.

24 SEÇİM YAPILABİLİYOR

ADAY öğrencilerin ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda yer alan bilgileri incelemesi gerekiyor. Adayların 24 tercih hakkı var. Bölümlerin yanında özel koşullar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel koşul maddelerinin açıklamaları bulunuyor. Üniversite adresinden, yabancı dil ayrımına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel koşullar mutlaka incelenmeli.