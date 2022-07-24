Yaşar Üniversitesi etki sıralamasında dünya listesinde

Kurumsal çalışmalarını 'İzmir'in Uluslararası Kent Üniversitesi' olma hedefi doğrultusunda sürdüren Yaşar Üniversitesi, 21.yaşına girmenin haklı gururunu yaşarken, geleceğe "Bilim, Birlik, Başarı" ilkesiyle yön veriyor. Yaşar Üniversitesi, İngiltere merkezli Times Higher Education'nun (THE) Üniversitelerin Etki Sıralaması 2022 listesinde yer almayı da başardı. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temel alan ve dünya genelindeki yüksek öğrenim kurumlarını kapsayan raporda; üniversitelerin, toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçülüyor.

ÜST SIRALARDA YER ALIYOR

THE Üniversite Etki Sıralaması'na bu yıl 106 ülkeden bin 406 kurum dahil edildi. Yaşar Üniversitesi, dört başlıkta listede yer alarak önemli uluslararası başarıya imza attı. Yaşar Üniversitesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" alanında dünya genelinde sıralamaya giren 938 üniversite arasında 601-800, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanında global sıralamaya giren 785 üniversite arasında 401-600, "Eşitsizliklerin Azaltılması" alanında küresel olarak sıralamaya giren 796 üniversite arasında 601+, "Hedefler için Ortaklıklar" alanında sıralamaya giren 1.438 üniversite arasında ise 601-800 sıralamasında yer aldı.

KÜRESEL İLKELERİ BENİMSEDİK

2015 yılında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Küresel ilkeleri benimsemenin yanı sıra çevre, ekonomi ve eğitim alanlarında katkı sağlayan birçok proje geliştirmeye devam ediyoruz" dedi. Yiğitbaşı, sürdürülebilirlik kavramının, üç temel unsurundan da söz ederek, "Yaşar Üniversitesi olarak yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklandık. Bu kavramların bilincinde olan duyarlı bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

YAŞAR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, "THE etki sırlaması, dünya genelindeki üniversitelerin BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarını toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge. Başvurduğumuz tüm alanlar için ilgili kanıtlarımızın da sunulduğu değerlendirme süreci sonunda, akademik ve sosyal çalışmalarıyla sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla fark yaratan kurumlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan ivmeyle devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

EN İYİLER ARASINDA

YAŞAR Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, 2021'de TÜBİTAK'ın Yenilikçi ve Girişimci Endeksi'nde Türkiye'nin en iyi 5 vakıf üniversitesi arasında gösterilmelerini akademik ve teknolojik alanlarda yaptıkları yatırımlara bağlayarak şunları da vurguladı: "Tüm bunlar bizi inovasyon ekosisteminin doğal paydaşı haline getirdi. Bölgemizde tarımdan teknolojiye, girişimcilik ekosisteminden AR-GE merkezlerine kadar hemen her projede ortağız, iş birliği içindeyiz. Bu süreçlere davet ediliyoruz. Bunu kurumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz."