Çöp evden çocuk çıktı

Bursa'da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Aydın S., kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi.





TEDAVİSİ YAPILDI

Borcunun ödemeyen ve duruşmalara katılmayan Kamuran Pınar A.'nın evden tahliyesine karar verildi. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görüldü.

ÇÖP evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsminin Cem Muhammet A. olduğu belirlenen çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.