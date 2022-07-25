İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 25 Temmuz Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.