  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 25 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 25 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de ve İzmir'de şiddetli rüzgar bekleniyor mu? Meteoroloji uyarı verdi mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla Van'ın doğu kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

25.07.2022, 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 09:10

HAVA SICAKLIĞI: Trakya'da biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, zamanla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, zamanla Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Kuvvetli rüzgar uyarısı verildi! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısı akşam güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, yer yer 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğleden sonra yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Güney Ege'de 1,5 ila 2,5m, Güney Ege'de yer yer 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, yer yer 0,75m; Görüş: İyi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA