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Haberler Yaşam Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Ağızları açık bırakan olay Rusya'da meydana geldi. Akıl hastanesine götürülen adam, kaçmak için ambulansın arka camını kırdı, açtığı delikten çıkarak koşarak uzaklaştı. O anları gören başka bir sürücü kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.

25.07.2022, 12:15

Şaşkınlık yaratan olay, Rusya'nın Vologna kentinde yaşandı. Akıl hastanesine götürülmek üzere ambulansla götürülen adamın yaptıkları şoke etti.

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Bindirildiği aracın arka camını kırarak açtığı delikten kaçmayı başaran yarı çıplak adam, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kısa sürede tıklanma rekorları kıran görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Görüntüleri seyrendenler şaşkınlıklarını ifade ederek, "Yalan söylemeyeceğim, hareketleri oldukça becerikli, mükemmel bir kaçış" yorumunu yaptı.

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Henüz ismi belirlenemeyen şahsın camı kırmak için acil durum çantasını kullandığı öğrenildi.

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Başka bir kullanıcı ise "Rus tarzanı" şeklinde yorumda bulunarak güldürdü.

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