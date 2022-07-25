Haberler Yaşam Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Şoke eden olay! Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Ağızları açık bırakan olay Rusya'da meydana geldi. Akıl hastanesine götürülen adam, kaçmak için ambulansın arka camını kırdı, açtığı delikten çıkarak koşarak uzaklaştı. O anları gören başka bir sürücü kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede tıklanma rekorları kırdı.