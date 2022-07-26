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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26.07.2022, 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022, 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Saros Körfezi'nde 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kıyıları sabah 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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