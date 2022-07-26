İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Salı hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı