Eğitim avatarlarla Metaverse’e taşındı

ViewSonic, eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi, son olarak eğitimi Metaverse'e taşıyacak ilk adımı attı ve UNIVERSE by ViewSonic adlı ürününün beta sürümünü çıkardı. Pandemiyle birlikte eğitim alanında değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanan UNIVERSE by ViewSonic, öğrencilere sürükleyici ve güvenli bir dijital öğrenme platformu sunuyor.

İNTERAKTİF DENEYİM İMKANI

Ortaokul ve üstü eğitim grupları için tasarlanan UNIVERSE by View- Sonic; öğrencilerin fiziksel alanda bir arada olamayacağı zamanlarda, aidiyet duygusunu teşvik ederek katılımı ve işbirliğini artırıyor. Bu da interaktif öğrenme deneyimlerini kolaylaştırıyor. Mekansallaştırılmış ses, ekran ve kamera paylaşımı gibi işlevlerle birlikte her tür bireysel ve grup tartışmasını destekleyen ürün sayesinde her dersin ve konunun dijital ortamda öğretilmesi mümkün oluyor.

Tek yönlü öğretim için tasarlanmış mevcut uzaktan öğrenme çözümleriyle karşılaştırıldığında, UNIVERSE by ViewSonic daha fazla katılımlı tartışma ve gerçek çok gruplu işbirliği imkanı sağlayarak, sosyal bağlantıları ve akran öğrenimini de güçlendiriyor.

ÖĞRENMEYİ PEKİŞTİRİYOR

UNIVERSE by ViewSonic, içeriğinde barındırdığı sınıflar, amfiler ve iş birliği alanları sayesinde öğrencilerin kişiselleştirilmiş avartarlarıyla kendilerini ifade etmesini kolaylaştırıyor. Öğrenciler sezgisel kontroller sayesinde rahat ve bir o kadar da güvenli bir şekilde dijital kampüste gezinebiliyor, sınıf arkadaşlarıyla kişisel ve anlamlı bağlantılar geliştirebiliyor.

KATILIM DÜZEYİ BİLGİSİ

Öte yandan iletişim; özel ve grup sohbetleri, emojiler ve gerçekçi mekansallaştırılmış ses aracılığıyla sezgisel olarak yürütülebiliyor. Ürün sayesinde öğrenciler, ana öğrenme alanında açık tartışmalar yoluyla iş birliği yapabilirken, daha odaklı tartışmalar için farklı toplantı odalarına da ayrılabiliyor. UNIVERSE by ViewSonic ile ekran paylaşımı, içerik, testler ve anketler gibi interaktif araçlar kullanılarak etkileşim artığı için öğrenim süreci kolaylaşıyor. Ürün öğretmenlere sağladığı sınıf yönetimi özelliği sayesinde anlatım ve tartışma modları arasında kolayca seçim yapabilmesine de olanak sağlıyor. Her dersten sonra öğrencilerin katılım düzeylerine ilişkin fikir veren ayrıntılı öğrenme raporları sunabilen ürün, öğretmenleri dijital ortamda daha iyi öğrenme sonuçları için veri odaklı içgörülerle destekliyor.

EK AKSESUARA GEREK YOK



UNIVERSE by ViewSonic, masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve iOS tabletlerde herhangi bir ek aksesuar gerektirmeden kullanılabiliyor. Bağlantı başına yalnızca 500Kbps gerektiren UNIVERSE by ViewSonic, çoğu video konferans platformunun talep ettiğinden daha düşük gereksinimlerle çalışabiliyor.

ÜRÜNÜN, Android ve MacOS sürümleri de yakın gelecekte eğitim dünyasıyla paylaşılmaya hazırlanıyor. UNIVERSE by ViewSonic; myViewBoard ve Canvas LMS ile uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca öğretmenler, yerleşik bir web tarayıcısı aracılığıyla myViewBoard'u gelişmiş dijital öğrenme araçları için bir araya getirip çevrimiçi öğrenmeyi verimli hale de getirebiliyor.