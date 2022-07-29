Türk müziğinin efsanesi İlhan İrem yaşamını yitirdi

TÜRK müziğinin en önemli efsanelerinden söz yazarı, besteci ve şarkıcı İlhan İrem, 67 yaşında bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının eşi Hansu İrem, yakınları ve vefat haberini alan sevenleri göz yaşlarına boğuldu. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle 2016 yılında hastaneye kaldırılan İlhan İrem, diyaliz makinesine bağlanmıştı. Ünlü sanatçıdan dün gece acı haber geldi. İrem'in cenazesinin İstanbul'daki Aşiyan mezarlığında toprağa verileceği açıklanırken, ölmeden önce yeni albüm hazırlığında olduğu öğrenildi.

UNUTULMAZLARA İMZA ATTI

'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Ben Değilim', 'Koridor' ve 'İlhan-ı Aşk' gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem, 44 yıl boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde ve reklamlarda kullanılmasına izin vermemişti. İlhan İrem, 2017 yılında artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.