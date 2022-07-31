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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar günleri izleyicileri Atv ekranına kilitleyen Gül Masalı dizisinin 6.bölüm fragmanları yayınlandı. Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolü paylaştığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Gül Masalı'nın merakla beklenen 6.bölümüne dair detaylar sizlerle!

31.07.2022, 16:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 16:54

Gül Masalı'nın yeni bölümü 31 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.

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