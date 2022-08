Tarihi kentler Balıkesir’de buluştu

Tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında iş birliği ve deneyim alışverişini sağlayan Tarihi Kentler Birliği'nin, "Bölge Toplantısı" 29-31 Temmuz günleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 3 gün süren programın öznesi olan Balıkesir'in; tarihi alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılan çalışmalar görüşülerek teknik geziler düzenlendi.

Gala yemeğiyle başlayan programın ardından il merkezinde hayata geçirilen; Balıkesir Çamlık Alanında, Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma Proje Alanı ile Zağnos Paşa Camisi ve meydanı gezildi. Kent merkezinde yapılan bütüncül çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu tarih koridorunu oldukça beğenen ziyaretçiler, çalışmaları takdirle karşıladı.

"BALIKESİR'İN HER YERİNE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tarihin, doğanın ve kültürün buluşma noktası Balıkesir'e gelen Tarihi Kentler Birliği Üyelerine teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Tarihi Kentler, beraber hareket ettiği zaman birbirlerine çok güzel aktarımlarda bulunuyor. Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz. Dokunduğumuz her yerde de hemşehrilerimiz ve hocalarımıza danışıyoruz. Bizi takdir ediyorlar, marifet iltifata mahsarmış. Ödüller aldık, çok değerli ödüller oldu bizim için. Arkadaşlarımız daha iştahla çalıştılar. Balıkesir'in neresine giderseniz gidin, orada bir restorasyon projesi olduğunu göreceksiniz. Şehir Merkezinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda büyük bir kentsel tasarım projesi yürütüyoruz. İlçelerimizde de birçok restorasyon çalışmalarımız mevcut. Sizler gibi çok görmüş, geçirmiş bu işin ilmini, bilimini yapan arkadaşların yaptığımız işleri takdir etmeleri bizi çok memnun etti. Bölge toplantımızın, Balıkesir'de olmasından memnuniyet duydum." diye konuştu.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmasının ardından, kentte yapılan çalışmalara çok yönlü bakış açış sağlayacak konu başlıkları altında birçok sunum gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan "Balıkesir ve Çevresinde Bütüncül Koruma Çalışmaları", Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Gönüllüsü Mimar Alp Arısoy "Dumlupınar Mahallesi ve Çevresine Yönelik Kentsel Tasarım Rehberi", Prof. Dr. Recep Efe "İda Madra Jeopark Projesi", Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yaşagül Ekinci Danışan "Ayvalık Endüstriyel Peyzaj Alanı UNESCO Adaylık Çalışmaları" üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.