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Haberler Yaşam Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı, Pastel Film imzalı Gül Masalı'nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

02.08.2022, 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 15:59

Atv ekranlarında her pazar seyirciyle buluşan Gül Masalı dizisine yakışıklı oyuncu Keremcem dahil oldu.

Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Çekimleri Isparta'da devam eden dizide Keremcem "Fuat" karakterini canlandıracak.

Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor.

Gül Masalı kadrosuna yeni kan!

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor.

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