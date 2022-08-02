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Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

Bugün Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 2 Ağustos Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 2 Ağustos Salı günlük burç yorumlarınız...

02.08.2022, 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 09:01

KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Zeki yönlerinizin başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

YENGEÇ: Bugün çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

ASLAN: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

AKREP: Bugün duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Dikkatli olun.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

OĞLAK: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.
Değişken bir ruh halindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz önde. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

KOVA: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.
Fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

BALIK: Cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.
Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömertsiniz.

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