Günlük burcunuz bugün ne söylüyor? 2 Ağustos Salı

KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.
Bugün Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 2 Ağustos Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 2 Ağustos Salı günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Olayların duygusal boyutundan çok mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordine ederek kullanacağınız bir ortama hazırlanıyorsunuz.
BOĞA: Projelerinizi ertelemenize rağmen birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Zeki yönlerinizin başkalarının işine yarıyor olması huzur veriyor.
İKİZLER: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. Bugün, bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.
YENGEÇ: Bugün çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Özellikle emir almaktan hoşlanmıyorsunuz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.
ASLAN: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Bugün kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
BAŞAK: Bugün kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.
TERAZİ: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.
AKREP: Bugün duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
YAY: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Dikkatli olun.
OĞLAK: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.
Değişken bir ruh halindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğiniz önde. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bakıyorsunuz.
KOVA: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. İş açılımlarınız konusunda dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız.
Fikirlerini kabul ettirmeye çalışan çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.
BALIK: Cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalısınız.
Kişisel zevklerinizi karşı cinsle paylaşma konusunda cömertsiniz.