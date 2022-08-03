Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeğinde pandemi riski yok

Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyeti ile sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi. Yeni yönetmeliğin yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye gireceğini belirten Koca, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" dedi.

Şu ana kadar Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildiğini açıklayan Koca, virüs tespit edilen bu beş hastaya filyasyon yapıldığını ve yakın çevresinin izole edildiğini belirtti. Koronavirüs ile ilgili de riskli vatandaşlara yine maske uyarısı yapan Koca, hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Koca, "Özellikte 50 yaş üstü kritik riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz" dedi.