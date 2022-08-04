Alnının ortasından kurşunlandı! Mucizevi şekilde hayata tutundu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde korgi cinsi köpek, bir çiftlikte bulundu. Çiftliğin sahipleri, köpeğin kafasındaki yaranın çit yüzünden olduğunu sanarak veteriner çağırdı. 4 gün sonra veteriner kontrolüne alınan köpeğin alnında yara değil kurşun olduğu belirlendi. Veteriner ekibi, kurşun parçalarının hayvanı neredeyse öldüreceğini söyledi.

YARA DEĞİL KURŞUN

Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından yapılan açıklamada mermi yüzünden 8 yaşındak Arthur isimli köpeğin kafasında delik açıldığı belirtildi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Solunum yolu ve ağzı zarar görmüştü. Pirelerle kaplıydı, kulak enfeksiyonu vardı ve kansızdı.İtinayla bakılan köpek, ölümden döndü ve iyileşti. Arthur hayatta olduğu için şanslı… Kaşlarının ortasından vurulmuş ve görünüşe göre ölüme terk edilmiş. Ama arthur ölmedi" ifadelerini kullandı.