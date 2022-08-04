  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Alnının ortasından kurşunlandı! Mucizevi şekilde hayata tutundu

Alnının ortasından kurşunlandı! Mucizevi şekilde hayata tutundu

ABD'de alnının ortasından silahla vurulan 8 yaşındaki köpek mucizevi şekilde yaşama tutundu. Solunum yolları zarar gören hayvanın, kasten ölüme terk edildiği öğrenildi.

04.08.2022, 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022, 15:39

Alnının ortasından kurşunlandı! Mucizevi şekilde hayata tutundu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde korgi cinsi köpek, bir çiftlikte bulundu. Çiftliğin sahipleri, köpeğin kafasındaki yaranın çit yüzünden olduğunu sanarak veteriner çağırdı. 4 gün sonra veteriner kontrolüne alınan köpeğin alnında yara değil kurşun olduğu belirlendi. Veteriner ekibi, kurşun parçalarının hayvanı neredeyse öldüreceğini söyledi.

YARA DEĞİL KURŞUN

Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından yapılan açıklamada mermi yüzünden 8 yaşındak Arthur isimli köpeğin kafasında delik açıldığı belirtildi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Solunum yolu ve ağzı zarar görmüştü. Pirelerle kaplıydı, kulak enfeksiyonu vardı ve kansızdı.İtinayla bakılan köpek, ölümden döndü ve iyileşti. Arthur hayatta olduğu için şanslı… Kaşlarının ortasından vurulmuş ve görünüşe göre ölüme terk edilmiş. Ama arthur ölmedi" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA