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Haberler Yaşam 5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Ve Balık Günlük Burç Yorumları

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova Ve Balık Günlük Burç Yorumları

5 Ağustos Cuma 2022 günlük burç yorumları...Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz. 5 Ağusos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? Bugün nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 5 Ağustos Cuma günlük burç yorumlarınız...

05.08.2022, 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 09:22

KOÇ: Merkür'den değişik etkiler alıyorsunuz. Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün olacak.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve idealleriniz doğrultusunda doğru kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zorluk çıkarabilir. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Bugün arkadaşlarınızın desteğiyle bazı işler başarabilirsiniz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz olumlu etkilenecektir.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.
Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

TERAZİ: Özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Beğendiğiniz konularda mükemmel hissediyorsunuz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

AKREP: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

YAY: Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

OĞLAK: Ay'ın konumu, kafanızı karıştırıyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.
Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
Her konuda yine kendinizi öne atıyorsunuz.

5 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

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