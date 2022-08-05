Balıklı Rum Hastanesi alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastalar hızla binadan tahliye edilerek çevredeki hastanelere gönderildi.

"BOYNUMUZUN BORCU"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün saat 14.00 sıralarında yaptığı açıklamada, "İstanbulumuza, Zeytinburnumuza, hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve hastalarımıza büyük geçmiş olsun. Bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil. 62 yaşlımız vardı, hepsi tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız vardı.

Toplam 104 vatandaşımız tahliye oldu. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Bu yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirilmesiyle ilgili el birliğiyle buradaki yaraları sarmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

BASKAN ERDOGAN'DAN TALİMAT

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana'yı telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da talimat verdi. ■ FATMA GÖKSU