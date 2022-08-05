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Haberler Yaşam Burnunda çıkan sivilce hayatını kabusa çevirdi! Cilt kanseri olduğunu öğrendi

Burnunda çıkan sivilce hayatını kabusa çevirdi! Cilt kanseri olduğunu öğrendi

Burnunun ucundaki sivilcenin izi kalınca doktora giden kadın, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Cilt kanseri olduğunu öğrenen kadın, 7 saatlik operasyonun sonunda kanserli dokudan kurtuldu.

05.08.2022, 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 15:52

Burnunda çıkan sivilce hayatını kabusa çevirdi! Cilt kanseri olduğunu öğrendi

Duyanlar şaşkına çeviren ABD'nin Utah kentinde meyana geldi. 40 yaşındaki Melissa Fife, burnunun ucunda sürekli olarak büyüyen bir sivilce çıktığını görünce doktora gitti. Sivilcesinin etrafındaki derinin pul pul döküldüğünü anlattığında doktor, cilt kanseri belirtileri gösterdiğini söyledi. Talihsiz kadına biyopsi yapılmasının sonucunda bazal hücreli karsinom cilt kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyatı için bıçak altına yatan Fife'nin burnundaki kanserli doku doktorların tahmin ettiğinden daha derin çıktı. Tam 7 saat süren, 4 aşamalı operasyon sonucunda Fife'ın kanserli dokusu çıkartıldı. Ancak burnun ucunda açık bir yara kaldı.

Burnundaki ameliyat izlerinin iyileşmesinin ardından oluşan açık yarayı kapatabilmek için kadının köprücük kemiğinin üzerinden bir deri alındı. Sosyal medyadan kendisiyle benzer durumları yaşayan insanlara ilham vermek istediğini söyleyen Fife,"Yüzüme bir parça kurumuş, ölü zombi derisi dikilmiş gibi görünüyordu. Yara açıkken saklanmak istedim ama kendimden saklandığımı fark ettim. Burnumun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorum çünkü insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum.İnsanların iyileşmenin zaman aldığını ve hayatın durmak zorunda olmadığını görmelerini istiyoru" ifadelerini kullandı.

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