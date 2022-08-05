Isınan telefona soğutucu şart

YAZIN seyahat ederken araca bağlı telefonlar aşırı ısınabiliyor. Aksesuarlar bu konuda akıllı telefon kullanıcıların yardımına koşuyor. Mcdodo, ürün portföyüne hayatı kolaylaştıracak 3 yenilikçi ürün daha ekledi. Bu yaz boyunca tatilde, evde, iş yerinde yanınızdan ayırmayacağınız; "Apple Watch kablosuz şarj cihazı, manyetik soğutuculu MagSafe şarj cihazı ve çok fonksiyonlu kablosuz masaüstü şarj standı"yla teknolojinin ve üstün tasarımın tadını doyasıya çıkarabiliyorsunuz.

MCDODO; USB-C hub'lar, led ışıklı hızlı şarj kabloları, hızlı GaN şarjlar, bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarjlı araç tutacağı gibi pek çok inovatif ürünün de içinde olduğu 250'nin üzerinde aksesuar seçeneğine her geçen gün yenilerini ekliyor. Özellikle telefonunda ve tabletinde çok sık oyun oynayanlar için tasarlanan Manyetik Soğutuculu MagSafe Şarj Cihazı, 15W/10W/7.5W/5W kablosuz şarj yaparken hızlı soğuma sağlıyor.

SEYAHATTE PLAJDA EVDE

BU manyetik şarj, güçlü soğutma teknolojisi ile telefonunuzu 3 saniyede soğuturken türbin tahrikli fan, ısı dağılımını hızlandırıp kuvvetli hava üflemeyi düşük gürültüyle sunuyor. 5W'dan 15W'a kadar kablosuz şarj destekleyen cihaz, 4 katmanlı koruma mekanizmasına sahip yeni yarı iletken soğutma teknolojisi ve sadece 80 gr.'lık ağırlığı ile benzerlerinden ayrılıyor. Ayrıca dahili parlama sağlayan RGB halka ışık şeridi sayesinde daha heyecan verici oyun deneyimi sağlıyor.

4 FONKSİYONU VAR

MCDODO'NUN bu yıla damga vuracak bir diğer yenilikçi ürünü olan 4'ü 1 Arada 15W Kablosuz Masaüstü Şarj Standı; hızlı şarj öze¥lliğinin yanı sıra telefon standı, gece lambası ve dijital çalar saat özelliklerini de sunuyor. Tüm iOS ve Android telefonlarla uyumlu olan cihaz, dokunmatik kontrollü gece lambasıyla, yumuşak ışıkta hem şarj hem saat olarak her gece size eşlik ediyor. TİMUR SIRT