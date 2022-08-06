Bu besinlerin kabuğu kendisinden daha faydalı!

KARNABAHAR YAPRAKLARI

Karnabaharı pişirmek için çok fazla alternatif var bu da bu sebzenin mutfakta özellikle son zamanlarda çok popüler olmasına sebep oluyor. Ancak fark ettiyseniz karnabahar yapraklarının kullanıldığı çok fazla tarif yok. Mineral, beta karoten, demir ve kalsiyum açısından çok zengin olan karnabahar yaprakları da en az sebzenin kendisi kadar lezzetli. İster yaprakları kullanarak besleyici bir çorba yapın, isterseniz de sağlıklı çıtır çıtır bir atıştırmalık hazırlayın. Karar sizin!

