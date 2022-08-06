Bu besinlerin kabuğu kendisinden daha faydalı!

Bazı meyve ve sebzelerin kabuğu en az posası ve kendisi kadar faydalı. İşte, kalsiyum eksikliğinden doğal C vitamini takviyesine kadar ek vitamin haplarını gerektirmeyecek o besinler...
Bazı meyve ve sebzelerin kabuğu en az posası ve kendisi kadar faydalı. İşte, kalsiyum eksikliğinden doğal C vitamini takviyesine kadar ek vitamin haplarını gerektirmeyecek o besinler...
YUMURTA
Yumurta kabukları Kalsiyum eksikliği olan kişiler bu ihtiyaçlarını yumurta kabuklarından karşılayabilirler çünkü yumurta kabukları bu hayati mineral açısından çok zengin. Ancak kabukları öylece yiyemeyeceğinizin siz de farkındasınızdır. Bu nedenle kabukları toz haline getirip smoothie'nize ya da yiyeceklerinize ekleyebilirsiniz.
KARPUZ KABUĞU
Karpuz, çoğu insanın yaz aylarında yemekten en çok hoşlandığı meyve olabilir. Karpuz kabuklarını ise öylece çöpe atmak alışılagelmiş bir davranıştır. Gerçekte çoğu insan, karpuz kabuklarının yapı ve tat olarak salatalığa benzediğini söylemektedir. Bu da karpuz kabuklarının turşusunun yapılacağı anlamına gelebilir!
KARNABAHAR YAPRAKLARI
Karnabaharı pişirmek için çok fazla alternatif var bu da bu sebzenin mutfakta özellikle son zamanlarda çok popüler olmasına sebep oluyor. Ancak fark ettiyseniz karnabahar yapraklarının kullanıldığı çok fazla tarif yok. Mineral, beta karoten, demir ve kalsiyum açısından çok zengin olan karnabahar yaprakları da en az sebzenin kendisi kadar lezzetli. İster yaprakları kullanarak besleyici bir çorba yapın, isterseniz de sağlıklı çıtır çıtır bir atıştırmalık hazırlayın. Karar sizin!
HAVUÇ KABUKLARI
Havuçları soyduktan sonra kabuklarını çöpe atarken bu sefer bir daha düşünün. Çünkü havuç kabukları, gayet lezzetli ve C Vitamini açısından da çok zengin. Aynı zamanda, püre haline getirildiği zaman da çok güzel soslar oluşturabilmekte. Makarnanıza lezzet katmak için harika bir yöntem!
LAHANA KALBİ
Lahana kalbi sert olmasından ve hafif ekşi tadından dolayı hemen çöpe atılıyor olabilir. Ancak, düzgün bir şekilde pişirildiğinde gerçekten lezzetli yemekler ortaya çıkabiliyor. İşte size küçük bir tarif: Lahana kalbini brokoli, kabak ya da patatesle birlikte iyice yumuşayana kadar pişirin ve güzel bir püre yapın!