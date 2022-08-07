Annesinin çığlığıyla tüm şehir uyandı ama..

PENÇE Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin (27) şehit düştü. Şehit olan Ergin'in acı haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bekar olan Reşat Ergin 27 yaşındaydı.

Akhisar'da Ergin'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Baba Erhan Ergin, anne Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin büyük acı yaşarken haberi alan vatandaşlar da şehit evine akın etti.

Ergin, 2013 yılında bu paylaşımı yapmıştı.

ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

ŞEHİDİN baba evine getirilen tabutuna sarılan aile gözyaşı döktü. Anne Gülşah Ergin, şehit oğlunun naaşını görünce fenalık geçirdi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Ergin için cenaze töreni düzenlendi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Reşat Ergin'in naaşı, Boyalı Mahallesi Kabristanlığı'na defnedildi. ■ KENAN MOLA- NERMİN UÇTU