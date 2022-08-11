Ay ışığı altında nostaljik film izlediler

Aydın'ın adeta simgesi haline gelen ve 'Üç gözler' olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nde açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi. Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aymelek Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte gündüz bakımevi ve huzurevinde kalan vatandaşlar, antik kentte ay ışığı altında nostalji yaşadı.

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden 'Selvi boylum, al yazmalım' filmini izleyen vatandaşlar unutulmaz bir akşam geçirdi.

Tarihi atmosferde film izlemenin keyfini çıkaran yaşlı vatandaşlara, çay ile patlamış mısır ikram edildi.





Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, "Tralleis'de dünyalar güzeli büyüklerimizle keyifli olduğu kadar da nostaljik bir akşamı paylaştık. Açık Hava Sineması programımızda Üç Gözler manzarasına karşı Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izledik. Büyüklerimizin gözlerindeki mutluluğa kaynak olmak paha biçilmezdi" dedi.