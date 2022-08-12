‘Hüseyin Gazi Mağarası’ ziyarete açılıyor

HÜSEYİN Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki askeri bölgede kalan mağaranın ziyarete açılmasını talep etti. Erdoğan'ın talimatıyla Hüseyin Gazi Türbesi'ne 800 metre uzaklıkta, içinden su akan mağaranın ziyarete açılması için çalışma başlatıldı. Mehmet Ali Ayyıldız, "Bayağı büyük bir mağara ve içerisinde 8 ay boyunca çıkan su var. Burayı ziyarete gelen insanlar hem türbemizi hem de o mağarayı ziyaret etmek istiyorlar" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

"Aynı Hacı Bektaş'taki delikli taş misali. Ancak orası askeri alanda kaldığı için ziyarete götüremiyoruz" diyen Ayyıldız, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan buranın bize verilmesini, askeri bölgeden çıkarılmasını talep ettim. İnsanları oraya ziyarete götürmek istiyoruz. Bunun inanç turizmi, Hüseyin Gazi'ye olan saygımız ve Alevi toplumu açısından önemli olduğunu kendilerine anlattım. Sağ olsun burada Kültür Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızla durumu istişare etti, 'Çalışın, elimizden geleni yapalım' dedi. Onlar da bu konu hakkında bir çalışma başlattı" dedi.