Oyun sektörüne 5 ayda 4,5 milyar dolar yatırım

OYUN sektöründe 2020'den itibaren ivmelenen büyüme, blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan oyna-kazan gibi yeni modeller sayesinde hız kazanıyor. Pazar payının yüzde 60'ının mobil oyunlara ait olduğu video oyun sektöründe blokzinciriyle gelir elde etme şansını, gerçekçi oyun ve metaverse deneyimiyle bir araya getiren Game- Fi projelerinin sayısı bin 800'ü aşıyor.

VİDEO oyunu sektörü, 2020'de ivmelenen büyümesine 2022'de de hız kesmeden devam ediyor. data.ai tarafından yürütülen araştırmaya göre, bilgisayar oyunlarına yapılan harcamalar 2022'nin ilk yarısında küresel çapta 40 milyar doları aşarken, mobil oyunlara yapılan harcamalar 136 milyar doları buluyor. Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan (play to earn | P2E) gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor. DappRadar verilerine göre oyuncular, oyun üreticileri ve yayıncılar için ortak bir ekonominin kapısını arayan GameFi sektöründe 1.800'ü aşkın proje görülüyor. Bu projelerin en yenisi, video oyun sektörünün en çok sevilen türünün blokzincirine uyarlanmış bir versiyonunu sunan Forfeit.

FORFEİT CEO'su Jims Knowlton, "Oyna-kazan modelinin Web3 konseptinin bir parçası olarak değerlendirilmesiyle bu alandaki yatırımlar da artıyor. DappRadar verileri, 2022'nin ilk 5 ayında GameFi'ye yapılan yatırımların 4,5 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Forfeit, GameFi'nin sunduğu yeni ekonominin potansiyeline duyulan güvenle geliştirilen ve alışılmış nişancı oyunu (FPS) deneyimini bugüne uyarlayan bir proje" dedi.

MOBİL OYUNLAR, PAZARDAN 1,7 KAT DAHA HIZLI BÜYÜYOR



MOBİL oyunların yaygınlaşmasının 2016'da başladığını vurgulayan Jims Knowlton, "İlk FPS oyunu sayılan Maze Warfare, 1973'te piyasaya sürülmüştü. Bu oyunun bugün pek bilinmemesi, şüphesiz teknolojinin ve yüksek performanslı donanımların yaygın olmamasından kaynaklanıyor. Bugün ise oldukça farklı bir noktadayız. Statista verilerine göre FPS, 2021'in son aylarında dünya çapında her yaş grubunda en çok tercih edilen oyun türü oldu. Mobil cihazlar yüksek performanslı donanımlara sahip ve bu sayede video oyunlar daha çok kişiye ulaşıyor. Bu sebeple bir FPS oyunu olan Forfeit'i de bilgisayarda, web tarayıcılarında ve mobilde oynanabilecek şekilde geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

METAVERSE'TE KENDİ EVRENLERİNİ OLUŞTURUYOR



FORFEİT oyununun metaverse platformunda çalışan çok oyunculu ve 10'u aşkın haritaya sahip olan bir video oyun olduğuna dikkat çeken Jims Knowlton, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Forfeit oyuncuları Forfeit sanal evreni içinde kendi karakterlerini oluşturabilecek, farklı maceralara katılabilecek, kendi ekipmanlarını tasarlayabilecek. Oyuncular, bu karakter ve ekipmanları Forfeit NFT pazarında satarak kazanç elde edebilecek. Tüm bunlar, Forfeit evreninde geçerli olan $FFT token kripto para birimiyle mümkün olacak. Sona yaklaştığımız geliştirme sürecinin ardından, gelecek yılın ilk aylarında Forfeit kripto para birimi borsalarda listelenecek. Projeye ilgi duyan blokzinciri meraklılarını topluluğumuza katılmaya ve devam eden ön satışlar kapsamında $FFT token sahibi olmaya davet ediyoruz."