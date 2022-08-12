Şehit Eren Bülbül ölümünün 5’inci yıl dönümünde anıldı

TRABZON'UN Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 5'inci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Törende Rize Merkez İmam Hatip Okulu öğrencileri Kuran-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler de Eren Bülbül'ün kabri başında dua edip, çiçekler bıraktı. Öte yandan, Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.