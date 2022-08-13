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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, izleyicileri Atv'ye kilitleyen Gül Masalı'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Her bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı'nın 8. bölümüne dair detaylar...

13.08.2022, 13:36 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022, 13:37

Gül Masalı'nın yeni bölümü 14 Ağustos Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Havva'nın anlattıkları Gonca ve Toprak'ı darmadağın etmiştir. Toprak, Gonca'ya bir söz verir. Suçlu ailesi bile olsa hak ettiği cezayı çekecektir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Ancak Rıfat ve Halil'in suçlamaları kesin bir dille inkar etmesi Toprak'ın elini kolunu bağlar. Ailesini ağır biçimde itham etmesi ise Atabeylerle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olacaktır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Tam bu sırada Fuat, Toprak'ın karşısına reddedilemeyecek bir teklifle çıkar. Canan duyduğu acı gerçeklerle başa çıkmaya çalışırken Halil, ona şok edici bir öneride bulunur.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Halil'i kaybetmekten korkan Canan, eline geçen bilgiyi ona karşı kullanmaya karar verir. Tası tarağı toplamaya kararlı olan Halil için evdeki hesap çarşıya uymaz.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Son anda Halil'in durduran şey ne olacaktır? Gonca ve Toprak, Fuat'ın yeni teklifi karşısında ne yapacaktır? Atabeyleri derinden sarsacak yeni darbenin arkasında kim vardır?

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