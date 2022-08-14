2’si yeşil kategoriden 8 terörist etkisizleştirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'da 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; 2'si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

ASKERLERİMİZİN YERİNİ DRONE İLE TESPİT EDİYORLAR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama- tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği belirtildi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında drone ve çok sayıda drone malzemesi de yer alıyor.